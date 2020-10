Dømd for grovt bedrageri på 150.000 kroner

Nyheiter

Ein mann i 40-åra var tiltalt for å fått uretteleg utbetalt 148.324 kroner frå NAV. Mannen rapporterte 1033,5 arbeidstimar, men ifølgje tiltalen var det reelle talet på arbeidstimar 1470.

Tiltalte møtte i Søre Sunnmøre tingrett og sa seg ikkje skuldig etter tiltalen. Aktor la ned påstand om ei straff på femti dagar i fengsel. Forsvarar meinte at klienten skulle frifinnast.

Ifølgje rettspapira vart bedrageriet avdekka etter ein kontroll ved arbeidsplassen til tiltalte. Kontrollen avdekka av mannen hadde fått ubetalt for mykje dagpengar i ein periode på eit og eit halvt år frå 2018 til 2019. Tiltalte hadde fått utbetalt 236.583 kroner, men hadde krav på 88.259 kroner.

Ifølgje retten var det ikkje omstridt at tiltalte hadde meldt færre arbeidstimar enn han faktisk arbeida.

– Retten finn at det store avviket mellom rapportert og arbeidet tid, den lange tidsperioden underrapporteringa har gått føre seg og det forhold at det er tilnærma gjennomgåande er feil ved meldekorta som fører til ei større feilutbetaling beviser at tiltalte har hatt forsett, heiter det i dommen.

Retten skriv i dommen at trygdebedrageri er eit betydeleg samfunnsproblem og at mørketale truleg er store fordi det er låg risiko for å bli oppdaga. Retten fann verken skjerpande eller formildande omstende i denne saka. Vilkåra for samfunnsstraff er oppfylt i saka ifølgje tingretten. Mannen vart dømd til femti timar samfunnsstraff med ei gjennomføringstid på 120 dagar. I tillegg må han betalte 2.000 kroner i sakskostnader.