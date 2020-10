Nyheiter

Kommuneoverlege Unni Natås snakkar om dei nye retningslinjene for smittevern som vart gjeldande frå midnatt, natt til onsdag.

–Men mitt inntrykk lokalt er at folk er generelt er flinke, men vi kan nok alle vere enda meir bevisste. Det aller viktigaste er fortsatt at vi held oss heime dersom vi har luftvegssymptom og tek kontakt for testing. Alle som vert testa, må halde seg heime til dei har fått tilbakemelding om negativt testsvar. Det er også svært viktig å overhalde karantenen dersom du vert sett i karantene fordi du vert rekna som nærkontakt til eit kjent smittetilfelle.

Dei nye råda frå regjeringa gjeld til starten av desember, og inneber m.a. at det i private heimar ikkje bør vere samla meir enn fem gjestar som ikkje er frå same husstand. Du kan altså ha besøk av ei anna familie med fleire enn fem familiemedlemer, men du er oppmoda om å avgrense kor mange personar du er saman med i løpet av ei veke.

– Dette er nok det eg trur vil påverke oss mest, seier Natås.

– Dette er tøft for alle, og tøffast ser eg føre meg at det er for unge som går på ungdomsskule og vidaregåande skule. For der barnehageungar og barneskuleelevar kan vere saman med sine kohortar, og altså vere fleire enn fem på besøk, er desse andre unge rådde til å følge grensa på fem.

Bakgrunnen for det, ifølge kunnskapsminister Guri Melby, er at dei minste spelar ei mindre rolle med tanke på smittespreiing, og at dei i størst mogleg grad vil spare dei yngste for tiltaksbyrda.

Det er ikkje endringar når det gjeld retningslinjer for besøk på sjukeheimane.

– Her følger Ørsta dei nasjonale føringane. Vi prøver å beskytte dei mest sårbare vi har, men legg også til rette for viktig sosial kontakt.

Ukjent smitte

– Denne hausten har koronasmitten kome som haustmørket. Litt meir dag for dag, sa statsminister Erna Solberg, då regjeringa tysdag presenterte dei nye tiltaka som skal redusere smittespreiinga.

– Vi har akkurat fått eit godt eksempel på kor raskt situasjonen kan snu, når vi plutseleg får to smittetilfelle i Volda med ukjent opphav, og som fører til mange i karantene. Vi må gå ut frå at vi har smitte i samfunnet. Og det er difor avstand og handvask er så utruleg viktig, seier Natås.

Ho viser til at det er lett å smitte andre, utan å vite det.

– Du er rekna som smitteførande 48 timar før du får symptom. Det er nettopp dette som gjer at vi har alle smittevernreglane vi har. Vi veit aldri kven av oss som er smitta. Dette kan ramme oss alle.

Arrangement

Når regjeringa har sagt at tiltaka skal gjelde til starten av desember, er det med ei spesiell høgtid i tankane.

– Det handlar om å stoppe den auka smittespreiinga så raskt som råd, slik at vi ikkje treng strengare tiltak seinare. Vi nærmar oss jul, seier Natås.

– Det betyr ikkje at vi skal slutte å vere saman og vi skal ikkje avlyse alt. Men vi må vere saman med færre personar i sosiale samanhengar. Skal vi ha ei god jul, bør vi passe oss no. Det er det regjeringa oppmodar til.

Men å vite kva råd som gjeld til ei kvar tid er ikkje alltid lett å få med seg.

– Oslo har sine eigne råd, og Bergen sine. Så kjem regjeringa med nasjonale råd. Det er lett å gå seg vill, seier Natås, og prøver å oppklare:

– Private arrangement på offentleg stad kan ha maks femti deltakarar. Men offentlege arrangement kan ha 200 deltakarar. Det vil seie at det er mogleg å arrangere seminar for 200 deltakarar, men skal dei ha julebord etterpå vert dette rekna som eit privat arrangement, og då går deltakargrensa ned til 50.

I gravferder, bryllaup, dåp o.l. er deltakargrensa altså 50 personar. Men teater, kino, idrettsarrangement o.l. kan ha 200 deltakarar.

Langvarig

I eit intervju med Møre-Nytt i mars i år, sa Natås: «Dette går over. Men akkurat no har vi det slik, og slik vil vi truleg ha det ei stund.»

Kommuneoverlege Unni Natås – Hald hovudet kaldt og hjartet varmt, det vil gå over Då det første koronatilfellet vart påvist i Noreg, byrja dei å lage klar dei første pakkane med smittevern- og testutstyr på Ørsta legesenter. – Ingen såg nok føre seg då, at situasjonen skulle verte slik som han er no.

– Det gjeld framleis. Det har nok gått meir opp for oss no at dette er ein langvarig situasjon. Men vi følgjer spent med på utviklinga av vaksine, og tenker at det vil vere eit viktig tiltak når dei er klare. Så må vi rett og slett prøve å gjere så godt vi kan alle saman. Generelt er Noreg i ein heilt anna situasjon enn den vi ser utspelar seg i fleire andre europeiske land no, så om vi er flinke er det håp om at det kan halde fram slik for oss.