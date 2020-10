Nyheiter

Det seier adm.dir. Rune Kiperberg i Mørenett AS. Han reagerer negativt på ei sak som er under oppsegling hos fylkeskommunen, og der fylkesdirektør Ottar Brage Guttelvik rår til eit felles regionalt nettselskap for heile fylket.

– Det har ikkje Mørenett noko i mot. Men det må eigarane og selskapa sjølve finne ut av. At fylkeskommunen, som knapt har eigarinteresser i nettselskap, skal gå i detalj, og vedta at eigarane av Mørenett skal selje seg ned, er prinsipielt uheldig, seier Kiperberg til Møre-Nytt.

Statnett må selje seg ned

Bakgrunnen for saka er at Statnett, som eig delar av regionalnettet kring om i fylket, skal selje seg ned. Statnett skal gjennom eit nytt regulativ berre eige sentralnett.

– Statnett ynskjer å selje nett som skal omklassifiserast til regionalt distribusjonsnett. Statnett ynskjer å selje til Mørenett. Difor har vi gått inn ein intensjonsavtale om dette, seier Kiperberg.

Ifølgje Mørenett-direktøren ynskte samanslutninga Nordmøre og Romsdal Regionalnett (NRR) også å kjøpe.





Det vart difor i sommar ei semje om å sjå på ein prosess der det vart semje mellom partane om å etablere eit felles regionalnett i fylket. Fylkeskommunen fekk selskapet Ernst & Young til å mekle.

Meklinga vart resultatlaus, og det vart semje mellom Statnett og Mørenett om å gå vidare med prosessen om overføring av regionalnett frå Statnett til Mørenett. Dette handlar om kraftliner mellom anna frå Ørskog, og gjennom heile fylket, til Orkdal i Trøndelag, og ei line frå Sunndalsøra til Vågåmo.

Kiperberg understrekar at Mørenett ser positivt på at meir nett vert samla i eitt selskap.

– Erfaringane våre er at storleik er viktig., Det gir meir effektiv drift, og fører til lægre kostnad for kundane, seier Kiperberg.

– Undrande

Dette er også kommunisert til fylkeskommunen.

– Difor vart vi undrande då vi såg saka som vart fremja for fylkesutvalet. Det er heilt i orden at det vert diskutert energipolitikk, men det vert underleg når ein i saksutgreiinga kjem med innspel om korleis framtidig eigarskap skal vere, og det utan at dei sjølve er eigarar, seier Kiperberg.

I tilrådinga frå fylkesdirektøren til fylkesutvalet heiter det m.a. at «Fylkesutvalget legg til grunn at Statnett sin avtale med Mørenett forutsetter at det åpnes for at de andre nettselskapa i fylket kan bli eiere i selskapet».

Vidare vert det i saksutgreiinga føresett at selskapa Mørenett, NRR og Istad skal vere hovudeigarane i eit nytt selskap.

– Pass på hatten

Saka vart utsett av fylkesutvalet denne veka, men Kiperberg åtvarar fylkeskommunen om å meine for mykje.

– Her må fylkeskommunen passe på hatten sin. Hatten deira er gjerne å vere ein regional pådrivar. Men viss fylkeskommunen skal gå så langt i føringane at det får konsekvensar for eigarar i dei andre selskapa, er det å gå for langt, seier Kiperberg.

Han siktar då til at konsekvensen av at fylkeskommunen kjem med føresetnader til ein privatrettsleg avtale mellom Mørenett og Statnett, er at det implisitt ligg føringar om eit nedsal frå Mørenett si side.

– Dette er no ei sak mellom Statnett og Mørenett. Fylkeskommunen skal ikkje kome med bindingar eller synse om eigarar, seier Kiperberg.

Likevel, Mørenett er ikkje framande for at det vert eit felles nettselskap i fylket. Men då meiner selskapet at fylkeskommunen neppe er den rette aktøren til å få eit slikt selskap opp og gå.

– Naivt

I eit skriv til fylkeskommunen, både den politiske og administrative leiinga, heiter det dette:

«Ein prosess for å slå saman 10 nettselskap i fylket, med endå fleire eigarar bak, vil vere krevjande og ta tid. Det å tru at fylkeskommunen, etter å ha mislukkast i å vere fasilitator i ein prosess mellom to selskap, skal klare å mekle fram eit felles nettselskap mellom 10 partar på kort tid er etter vårt syn naivt. Fylkeskommunen har ikkje tilstrekkeleg kompetanse, mandat eller vesentleg eigarskap i nettverksemd til å medverke til dette. Vi kan ikkje sjå at fylkeskommunen kan vere ein positiv bidragsytar i ein slik prosess no.»