Eit heilt kor i korona-karantene i Volda

Kommuneoverlegen i Volda, Inger Lise Kaldhol, opplyser om at grunnen til at så mange må i karantene er fordi det er eit kor som må i karantene.

Dette melder Volda kommune klokka 17.45 i ettermiddag, tysdag.

Tidlegare på dagen vart det klart at 36 personar er sett i karantene etter at to personar frå Volda har fått påvist koronasmitte.

Dei to som har fått påvist koronasmitte i dag har ein relasjon, men smittekjelda er ukjent, til liks med sjømannen frå Ørsta som testa positivt i førre veke.

Og fordi smittekjelda er ukjend, ber både Volda og Ørsta kommunar alle i lokalmiljøet som har luftvegssymptom om å halde seg heime og å teste seg snarast råd.

Norges Korforbund seier blant anna følgjande om kor og korona-epidemien på sine nettsider:

"Korsang betyr mye for korsangere, publikum og lokalsamfunn. Med gode smitteverntiltak og riktig oppførsel fra kormedlemmene mener derfor at det er forsvarlig å starte opp med korøvelser. Det er imidlertid svært viktig at korsangerne er godt informert om hvordan de skal oppføre seg og at koret har gode rutiner for gjennomføring av øvelsene."