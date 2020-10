Nyheiter

Volda kommune melder i ettermiddag at 36 personar er sett i karantene etter at to personar har fått påvist koronasmitte.

Dei to som har fått påvist koronasmitte i dag har ein relasjon, men smittekjelda er ukjent, og smittesporingsarbeidet held fram, melder kommunen, som vidare skriv:

«Til no har vi funne 36 personar som må i karantene. Fordi smittekjelda er ukjent, ber vi alle i lokalmiljøet som har luftvegssymptom om å teste seg. I samband med dette blir telefonen til teststasjonen i dag open til kl 16.00.»

Også Ørsta kommune ber alle med luftvegssymptom halde seg heime og teste seg:

"Fordi smittekjelda er ukjent, ber vi alle i lokalmiljøet som har luftvegssymptom om å halde seg heime og teste seg. I samband med dette blir telefonen til teststasjonen (700 58 960) i dag open til kl. 16.00. Dei som ringjer i dag vil få time til testing i morgon."

Ein minner om at det førre smittetilfellet i området - sjømannen som fekk påvist smitte etter seks veker heime i Ørsta - også har ukjend smittekjelde. Og kommunane ber alle følgje dei nasjonale råda, også innstrammingane som kom i går.