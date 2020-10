Vil byte veg med Krøvel-folket

Nyheiter

Vilkåret for overtakinga er at vegen stettar vegnorma for offentlege vegar. Det gjer han ikkje enno, då han ikkje er asfaltert.

Difor rår formannskapet til at det vert løyvd 900.000 kroner til asfaltering av vegen. Dette er i samsvar med søknaden frå Krøvel gards- og skogsveglag. Det er kommunestyret som må godkjenne finansieringa av asfalteringa.

Her har bygdefolket spleisa på ny veg – For meg vil dette lette kvardagen mykje. Eg veit at Felleskjøpet fortvilar kvar gong eg tingar fôrbil, for dei veit det er vanskeleg å kome seg til fjøsen.

Krøvel gards- og skogsveglag har brukt om lag fem millionar kroner til den nye gardsvegen. I tillegg vel 1,5 millionar kroner til ein skogsveg i lenginga av gardsvegen.

Grunneigarane og oppsitjarane har fått noko støtte til vegen, mellom anna 1,5 millionar kroner frå kommunen. Men det meste har bygdefolket betalt sjølve gjennom eigendelar.

Når kommunen seier ja til eit vegbyte, er det mellom anna fordi vedlikehaldskostnadene vert monaleg redusert med den nye vegen.

– Det fyrste eg lærte i kommunestyret i 2015, var at den kommunale vegen i Krøvelen var den verste. Det som er gjort er fantastisk. Den nye vegen kjem heile kommunen til gode, fordi kommunen får ned kostnadene på vedlikehald, sa Synnøve Rekkedal Hill, og kalla samarbeidet med kommunen og Krøvels-folket for eit føredøme.

Men ho meinte det var småleg at kommunen ikkje ville ta på seg drifta av gatelysa, og kom med forslag om dette.

Karen Høydal (Ap) ynskte at vegen kan opnast snarast råd, og heller verte stengd dei dagane asfalteringsarbeidet held på.

– Bankar vi det i gjennom i dag, kjem asfalten straks, sa ordførar Stein Aam.

Og då trekte Høydal forslaget om å opne vegen straks.

Forslaget frå Rekkedal Hill om gatelys vart gjort om til eit oversendingsframlegg.