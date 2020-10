Bot, betring og Johnny Cash

Det som fengsla meg ved Johnny Cash, var at han ikkje gøymte seg bak bortforklaringar i songane sine

Nyheiter

Men på slutten av 90-talet fekk eg, og mange av min generasjon presentert «The man in black» på ein ny måte. Den briljante produsenten Rick Rubin fekk den fallande stjerna opp på stjernehimmelen igjen ved å la den rustne stemma tolke nye songar.

Midt blant all listepopen fekk vi mellom anna høyre songen «Hurt» sunge av ein aldrande mann som gjorde noko så umoderne som å angre, vrenge sjela si og vedkjenne seg sine synder midt i beste sendetid. Det gav eit uutsletteleg inntrykk.

«Å vedkjenne seg sine synder» er vel ikkje noko som verkar særleg lystbetont for dei fleste. Likevel er dette noko kyrkja har insistert på å gjere kvar søndag i to tusen år. Bot, betring og omvending er neppe ei merkevare som sel godt, heller ikkje i dag. Kan vi ikkje slutte å grave oss ned i dette og heller fokusere på det positive?

Det som fengsla meg ved Johnny Cash, var at han ikkje gøymte seg bak bortforklaringar i songane sine. Han tok fram den rustne sida av livet, der ting ikkje gjekk så bra. Han viste fram det alle andre prøve å gøyme så godt dei kunne. Og ved å synge om tinga slik dei var, og ikkje slik dei burde vere, så stod han fram som eit heilt og ekte menneske.

Kva skjer når eg fortel andre om mine feil, og om det eg angrar på? Vi trur ofte at då vil andre nytte sjansen til å le av oss. Men sanninga er at når du ser nokon i andletet og seier «Unnskyld», så står du fram som eit ekte menneske. For ekte menneske er ikkje perfekte, dei gjer feil. Først då kan du få sjansen til å høyre: «Ok, eg tilgir deg». Og brått så er du sett fri!

Før syntest eg at syndsvedkjenning i kyrkja var noko rart og gammaldags. No er det noko som eg lengtar etter. Å fortelje Gud i det stille om det eg ikkje er stolt over, og få høyre orda om hans tilgjeving. Då får eg vere eit ekte og heilt menneske. Eg kan gå oppreist heim igjen og møte kvardagen på med blanke ark.

Denne søndagen sender eg ein takk til gamle uperfekte Johnny som likevel gjekk rakrygga i møte med sin Skapar og viste oss ein sannferdig og frigjerande måte å vere kristen på.

Frå evangelietekst på Bots- og bønnedag:

29 Frå aust og vest og frå nord og sør skal menneske koma og sitja til bords i Guds rike. 30 Då skal nokre som er dei siste, bli dei første, og nokre som er dei første, bli dei siste.»