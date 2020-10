Framleis ukjent smittekjelde

Nyheiter

Alle dei fire nærkontaktene til den koronasmitta ørstingen som sit i isolasjon i utlandet, testa negativt.

Det melder Ørsta kommune.

Men det er framleis ukjent kva som er smittekjelda til han som er smitta. Han avla positiv test 21. oktober. Han hadde då reist frå Ørsta til Aberdeen på jobbreise.

- Vi minner om at det er svært viktig at alle i kommunen som har symptom held seg heime og tar kontakt for testing. Hald avstand og vask hendene ofte. Vi viser også til statsminister Erna Solberg som i dag oppmoda oss alle til å tenkje over kor mange personar vi omgåast, skriv kommunen i ei pressemelding.