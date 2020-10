Nyheiter

Ole har vore i Afghanistan, i FN-teneste for freden. Der kan det gå ganske heitt for seg. Brått spring det ei bombe som kan leggje eit kvartal i ruinar og ta med seg hundretals liv. Døden driv rein tråling etter menneske. Oftare susar det ein handgranat gjennom lufta. Det blir meir stongfiske. Men like gale for den som står i vegen. Ole stod i vegen ein dag. Men det small ikkje. Heldigvis!