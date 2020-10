Droppar omstridd rute for skuleskyss

Nyheiter

Fylkesvegavdelinga har vurdert skredrisikoen langs fylkesvegen mellom Berknes og Mork, og med grunnlag i vurderinga blir køyreruta for buss endra. Dermed har foreldre og kommune vunne fram med sine innvendingar.

Frå måndag 26. oktober vil ikkje skole- eller rutebussane lenger køyre den skredutsette strekninga.

- Fylkeskommunen tok bekymringsmeldingane frå foreldre og Volda kommune om farleg skoleveg på alvor og har raskt fått utført ei undersøking av skredrisikoen på den aktuelle vegstrekninga, seier Kristin Sørheim, leiar i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

- Når konklusjonen er så klar som den er, vil FRAM endre køyreruta i samsvar med tilrådinga, og slik sørge for sikker busstransport både for skoleelevar og andre reisande, avsluttar Sørheim.

Det er Fylkesvegavdelinga som har gjort ei vurdering av risiko for skred, og basert på risikovurderinga tilrår Fylkesvegavdelinga at skuleskyssen nyttar den tryggaste ruta via Steinnes og Eiksundsambandet.