Aksepterer ikkje kutt i seglingar langs kysten

Nyheiter

Landsmøtet til Framstegspartiet vedtok samrøystes ein resolusjon om å ikkje akseptere Hurtigruten sine kutt i seglingar langs kysten.

Partiet reagerer på at den statssubsidierte Hurtigruten, som vanlegvis seglar dagleg i kystfart mellom Bergen og Kirkenes, har fått aksept frå regjeringa for å kutte vesentleg i rutetilbodet under koronakrisa, skriv Nationen.

Frp fryktar dette vil skape problem for dei som bur langs kysten.

– Dette skaper problem for levering av medisin og andre kritiske varer mellom hamner i Nord-Noreg, sa Bengt-Rune Strifeldt til landsmøtet. Han er Frp sin stortingsrepresentant frå Finnmark og partiet sin fiskeripolitiske talsmann.

Berre to av elleve skip seglar i dag langs kysten, og 12. oktober valde samferdsledepartementet å innskrenke ruta som til vanleg går frå Bergen til Kirkenes, til å gå mellom Bodø og Kirkenes.

– Vi vil minne Knut Arild Hareide om at det bur folk langs heile kysten. Når Hurtigruten no berre går mellom Bodø og Kirkenes, så fører det til at mange hamner ikkje blir besøkt sør for Bodø. Dette fordyrar og skaper problem for selskapa langs kysten sa Terje Mortensen i Vestlandet Frp til landsmøtet.