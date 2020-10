«Å sitje i ro i skogen kan være like bra for helsa som å springe opp på ein fjelltopp»

Nyheiter

– Treningsturar med mål om å springe så og så fort, ta seg skikkeleg ut med tre runder i lysløypa på ski eller klatre ei tøff rute i ein fjellvegg vert ofte framstilt som vegen til å få «luftet hovudet» og lette sinnet, konstaterer Helga Synnevåg Løvoll, førsteamanuensis i friluftsliv ved Høgskulen i Volda.

Men ho meiner at å oppleve noko i naturen i roleg tempo kan vere like bra for den mentale helsa di og betre for din personlege vekst enn om fokuset heile tida er på trening og aktivitet.

– Det å bruke tid i naturen utan at det nødvendigvis skal skje så mykje heile tida blir det stadig mindre av, medan det er motsett med det med trening og pushing av fysiske grenser. Det er mange som tenkjer at alt skal skje så fort, også når ein er ute i naturen, seier Synnevåg Løvoll i ein artikkel på Høgskulen i Volda sine heimesider.

Ho viser til at estetiske opplevingar i naturen er kjempeviktige for vår mentale helse. Å oppleve noko vakkert i naturen, som ein solnedgang, bølgjeskvulp på stranda eller å sitje rundt et bål, heng saman med kor nøgde vi er med liva våre.