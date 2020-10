Politiet etterforskar tiggar

Nyheiter

Politiet etterforskar om personen som tigga etter konfirmasjonsgudstenestene i Ørsta sist helg har kome med truslar.

Ein person som var til stades seier at tiggaren var truande, og fortel:

– Ved slutten av gudstenesta for konfirmantar søndag kl. 13, opplyste presten om kollekt ved utgangen som vanleg. Då dørene opna seg stod der som opplyst to med kollekt bøsser, i tillegg til ein anna person med plakat og kopp i handa. Folk vart forvirra og lurte på kva dette var. Då samlinga med folk stod og venta på at konfirmantane skulle kome ut var tiggaren i dialog med fleire. Plutseleg kalla han alle oss for «rasistar» og peika rundt seg, han sa også «bomba, poff» med kroppsspråk som om han ville smelle av ei bombe. Fleire reagerte på dette og politiet vart varsla. Dei kom hurtig til staden og fann mannen. Dei tok seg av mannen og snakka med han.

– Avviser

Lensmann i Ørsta og Volda, Janne Garnes Nilsen stadfestar at politiet vart tilkalla, og at dei har innleia etterforsking.

– Vi var på staden, og politiet har avhøyrd vedkomande. Han avviser at han har kome med truslar, og meiner han kan ha blitt oppfatta feil på grunn av språkproblem.

Etter at Møre-Nytt har omtala tigginga er saka delt mange gongar på sosiale medium, og den har skapt stort engasjement.