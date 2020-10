Nyheiter

– Vi ønskjer at små og store skal få ei kjekk Halloween-feiring, men også at alle bidreg til å minimere smitterisikoen. Vi ber difor om at de vurderer alternative måtar å feire halloween på, reduserer tal på kontaktar og følgjer råda frå FHI. Som med alle andre arrangement og sosiale samkomer kan ingen sjuke delta, ein må halde avstand, samt hugse god hand- og hostehygiene, skriv Ørsta kommune på sine heimesider.

I staden for ei knask eller knep-runde oppmodar kommunen til å finne alternative måtar å feire halloween på.

– No er ikkje den beste tida for å gå den tradisjonelle knask eller knep-runda. Det er vanskeleg å vite om dei du går til er sjuke eller i risikogruppa. I staden oppmodar vi om å finne andre måtar å feire halloween på, saman med dei faste gruppene ein vanlegvis er saman med. Kva med skattejakt, rebusløp eller filmkveld? Dersom de likevel vel å gå knask eller knep, kan det vere lurt å gå til folk de kjenner og veit kan ta imot besøk.

Folkehelseinstituttet har kome med råd til korleis halloween kan markerast.