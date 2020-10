Her kjem det ny klesbutikk

Vi har trua på Ørsta og vi er heilt sikre på at akti-viteten i Vikegata vil ta seg opp att

Nyheiter

– Vi tykkjer at Ørsta og Vikegata er ein fantastisk plass. Vi ser på staden som ein vekstregion og at her er det moglegheiter. Vårt konsept kan tilføre noko som kanskje ikkje er der i dag, seier Svein Arild Sættem som er dagleg leiar i Aandahls.