– Vi har høyrt tips og rykte om sal av MDMA her i ungdomsmiljøet. Eg har ikkje oversikt om det er gjort beslag lokalt. Generelt så vil alle rusmiddel som du finn i Møre og Romsdal også vere tilgjengeleg her. Difor er det absolutt grunn til å be foreldre og ungdomar om å vere merksame, seier Pål Inge Olsen til Møre-Nytt. Olsen er koordinator for førebyggande arbeid i politiet.