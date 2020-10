Skal ha brannøving i tunnel

Nyheiter

– Det blir kolonnekøyring mellom kl. 19–20 og 21–22. Mellom 20 og 21 blir tunnelen heilt stengt. Publikum vil kunne sjå røyk frå tunnelen, det opplyser fylkeskommunen i ei pressemelding.

Tunnelar over 500 meter er definerte som særskilde brannobjekt etter forskrift om brannførebygging. Det er difor eit krav at kvar tunnel skal ha ei eigen plan for beredskap i tunnelen og at det skal vere jamlege øvingar med naudetatane.

– Brann og ulykker inne i tunnelar er ei stor utfordring for naudetatane. Vi har fått ny ventilasjon i Selvågtunnelen og det er viktig at brannvesenet får øve og lære seg å bruke han, seier brannvernsleiar Olav Amund Myklebust i Møre og Romsdal fylkeskommune.