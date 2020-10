Skal flytte bommen i Vatnedalen

Nyheiter

Skiltet med vinterstengt veg skal framleis stå ved dagens bomplassering.

Flyttinga av bommen skal skje i 2020 eller 2021, innanfor ramma til tekniske tenester. Vintervedlikehaldet vert til same stad som dagens bom.

– Å brøyte skal vi klare sjølve, det manglar ikkje på utstyr på Vatne, sa Per Are Sørheim.

Han var ugild i saka, som vart handsama av formannskapet, men informerte politikarane som leiar for grunneigarlaget på Vatne.

– Grunneigarane i området vart ikkje spurte då bommen vart plassert der han står i dag. Bommen gir ulemper for tilkomsten til eigedomane. Det er her vi har skogen vår, hentar ved, skyt hjort, folk har hytte i området etc. No kan vi låse bommen opp og igjen som vi ønskjer, men risikoen er alltid til stades for at det skal skje mistydingar eller uhell som gjer at bommen vert ståande open. Då er faren at det kjem trafikk som køyrer rett inn i det fonnfarlege området, sa Sørheim.

Å flytte bommen lenger fram i dalen, vil løyse dette problemet, meiner grunneigarane. Det er snakk om ca. 1,5-2 km.

– Då kan bommen stå låst heile vinteren. Vi er ikkje imot bom, for det har det vore i Vatnedalen i alle år, men bommen vart flytta i 2016, og det var vi imot. Vi ønskjer at kommunen flyttar han tilbake der han stod før. Den kostnaden bør kommunen ta, så skal vi spare dei for brøytekostnadene, sa Sørheim.

Formannskapet gjekk samrøystes inn for vedtaket.