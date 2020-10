Nyheiter

Då staten tok over ansvaret for postvesenet tidleg på 1700-talet fekk vegen mellom Bergen og Trondheim namnet Den Trondhjemske postvei. På Sunnmøre ligg Hornindal på ruta med vidare koplingar til Hjørundfjorden gjennom Norangsdalen. Den kulturhistoriske postruta er utgangspunktet til prosjektet Trapago frå det Volda- og Oslo-baserte medieselskapet Oclin. Dei er i gang med å lage ein digital plattform for reiseliv langs Den Trondhjemske Postvei.