Tek i bruk kunstig intelligens

Nyheiter

Standal kraftverk har vore pilotkraftverk for modellen, som fungerer så godt at han no er teke i bruk på Tussa sine elvekraftverk, heiter det i ei pressemelding frå selskapet.

Det er Montel som har utvikla og leverer modellen for elvekraft-produksjonsprognosar, også kalla ROR-prognosar (Run-of-the-River). Krafthandelsavdelinga i Tussa, her ved Bård Bjørneset, har vore med å utvikle modellen.

Lærer vêr- og produksjonsmønster Silje Landmark, sales manager i Montel, forklarar korleis modellen fungerer.

– Maskinlæring er ei grein innanfor kunstig intelligens, som kort og godt handlar om mønstergjenkjenning. Modellen lærer vêr- og produksjonsmønster i uregulerte kraftverk, og brukar dette til å predikere kraftproduksjonen for morgondagen og opp til ei veke fram i tid, seier ho.

Forbetring på 35 prosent

Tor Havåg, avdelingsleiar i krafthandelsavdelinga i Tussa ser at modellen leverer gode resultat. Samanliknar vi avviket mellom prognose og faktisk produksjon, ser vi at modellen leverer i snitt 35 prosent betre enn Tussa sine manuelle prognosar. Det betyr reduserte ubalansekostnader, betre produksjonsplanlegging og frigjering frå manuelle oppgåver for kraftprodusenten.





– Og ei av styrkane ved modellen er at han kontinuerleg lærer av meir data. Difor er han også spesielt godt eigna for uføreseieleg elvekraft, seier Tor Havåg.

Ønskjer fleire brukarar i Noreg og Europa

Det er i dag tre selskap i tillegg til Tussa som testar Montel sine modellar.

– Vi har no utvikla ein robust modell som har god skaleringsevne, og vil framover jobbe for å få fleire selskap til å teste og nytte modellane våre, både i Noreg og i resten av Europa, seier Silje Landmark i Montel i pressemeldinga.