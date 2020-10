Nyheiter

På denne turen var det ikkje naturopplevingane som var det viktigaste, men det kulturhistoriske. Avtalen med kyrkjekunstsamlinga ved Bergen Museum hadde eg lenge sett fram til. Mange fine gjenstandar som sett inn i ein større samanheng gir ei flott oppleving. Erfaring og refleksjon å ta med seg. Spesielt dei opplyste altertavlene på mørk bakgrunn gjorde sterkt inntrykk.

Men grunnen til at eg hadde teke turen til sunnmøringane sin gamle stiftsby var jakta på noko heilt spesielt: Glasmåleria frå Norddal kyrkje som eg hadde vorte kjent med i ei bok eg fekk til jul. Det er ein serie på fem miniatyrruter som vart gjeve i gåve til kyrkja av lokale framståande personar på 1660-talet. Kopiar av ein nederlandsk orginal.

Motivet er barokkens hjartesymbolikk: Det indvortes menneske. Ikkje mindre enn eit heilt lite teologisk program som viser tidsånda og fromleiksidealet i denne viktige overgangsperioden. I dag kanskje mest kjent for kunst og musikk, men som først og fremst er opptatt av dei store spørsmåla: livet, verda og naturkreftene. Peikar fram mot pietismens danningsprosjekt og fokus på følelsar. Det indre mennesket. Den indre veg.

Det er mykje vi ikkje kan vite. Men noko som er sikkert er at vi alle ein gong skal døy og at denne verda skal forgå. Som ein konsekvens av syndefallet lever ikkje mennesket lenger evig. Alle skal ein gong døy. Men vi fekk seksualiteten og familielivet som kompensasjon. Inga dårleg erstatning!

Livet er ei gåve og ei oppgåve. Alt liv krev ein liten flik av den andre sitt liv. Forvaltaransvaret er ei rettesnor for etikken. For at vi skal greie dette har vi fått opplysning, kunnskap og innsikt.

Ein lærdom frå barokken er at alt det kjente som vi kan sanse, inkludert oss sjølve, skal forgå. Berre Gud er evig. I sin grenselause kjærleik har han gjeve oss ein ny sjanse som vi ikkje kan la gleppe. Han breier ut sine venger for å gje oss ly. Det er det vi kallar miskunn eller nåde.

Ei gåve til dei som kjenner han og som er ærlege av hjartet. Så får heller vi glede oss over det vi kan sanse så lenge vi har det.

Utdrag frå den første leseteksten 19. søndag i treeiningstida:

8 Kor verdfull din kjærleik er, Gud! I skuggen av dine venger søkjer menneskeborna ly.

9 Dei får nyta overfloda i ditt hus, du lèt dei drikka av gledebekken din.

10 For hos deg er livsens kjelde, i ditt lys ser vi lys.

11 Lat di miskunn vara for dei som kjenner deg, di rettferd for dei ærlege av hjartet.