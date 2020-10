Nyheiter

Volda kommune ligg an til å få ein vekst på 4,4 prosent i frie inntekter i framlegget til statsbudsjett. Det har kommunedirektør Rune Sjurgard rekna ut. Volda kjem dermed betre ut enn landsgjennomsnittet som er vekst på tre prosent. For Volda inneber dette 12,7 million i auke i høve til framskrive budsjett for frie inntekter i 2020.