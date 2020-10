Oppbevarte over 200 gram amfetamin i Ørsta

Nyheiter

Ein mann i 30-åra, busett på Sunnmøre, er i Sunnmøre tingrett dømd til fengsel i eit år og sju månader for grovt narkotikalovbrot. I mai i år vart det funne 217 gram med amfetamin i Ørsta. Mannen har og blitt tatt med store mengder amfetamin og ecstasy ved to høve i Ålesund. I tillegg vart mannen dømd for å ha køyrt bil i amfetaminrus.