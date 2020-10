Alle laksane i elva hadde merke etter oterangrep

Nyheiter

I helga vart det gjennomført lakseteljing i Barstadvikelva. Det gledelege var at ein registrerte heile tjue vaksne laks i elva, der ein frykta at laksestammen var utdødd. Meir urovekkjande var det at alle dei vaksne laksane som vart undersøkte hadde meke etter otergangrep.