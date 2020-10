Til sjukehus etter valdshending - ber om tips

Nyheiter

Rundt klokka 00.30 natt til laurdag rykka politiet ut til ei valdshending i Volda sentrum. Ein mann i slutten av 20-åra vart slått i ansiktet. Politiet opplyste at mannen var bevist, men at skadeomfanget var ukjent. Den skadde vart frakta til Volda sjukehus for ein sjekk. Ein time seinare vart den skadde frakta til Haukeland sjukehus grunna hovudskade.

Politiet var i Volda sentrum for å finne ut kva som hadde skjedd. Operasjonssentralen opplyser at det vert oppretta sak og at tips om gjerningsmenn kan ringast inn på 02800.