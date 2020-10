Nyheiter

Fjordingen: – Det å lage sluttavtalar kostar diverre mykje. Det har det gjort her i Stryn, og det ser vi at det gjer andre stadar. Likevel ser eg det slik at det å få til ein avtale der vi raskt kan kome i gong med å konstituere ny leiing og finne ny kommunedirektør, er mindre kostbart enn alternativet, seier ordførar Per Kjøllesdal (Sp).