Fryktar færre flyruter

Flyplassalliansen, ei gruppe politikarar som kjempar for flytilbodet i distrikta, fryktar at FOT-rutene, som hovudsakleg blir flogne i Nord-Noreg og på Vestlandet, blir nedprioriterte når fylka dei neste åra tek over ansvaret, skriv NRK.

Fram til no er det staten som har bidrege økonomisk til rutene som treng støtte fordi dei ikkje klarer seg kommersielt. Staten bruker 700 millionar i året på desse FOT-rutene. Frå 1. januar 2022 startar overføringa av ansvaret for dei statsfinansierte flyrutene til fylkeskommunane. Regjeringa har lova at pengane blir overførte til fylkeskommunane, men ikkje at midlane blir øyremerka.