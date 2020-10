– Vi fryktar det vil verte meir uhygienisk med ein do, enn utan, slik situasjonen er no

Nyheiter

Det skriv Sunnmørsk klatreklubb i ei fråsegn til Ørsta kommune.

Først og fremst rosar dei kommunen for å ha sett av midlar og initiert til steinlegging på deler av stien som har byrja å verte svært nedtrakka.

– Framleis er det eit svært vått og gjørmete parti i strekket, og det er såleis sterkt ønskeleg om kommunen kan syte for at det vert lagt stein også i desse partia, skriv styreleiar Daniel Garden.

Dei er også positive til at kommunen vil installere do i trebygningen som har kome opp på parkeringsplassen ved Melbøsætra.

– Derimot stiller klubben seg skeptisk til eventuelle planar som kommunen måtte ha med omsyn til å setje opp ein do ved teltplassen i Molladalen. Hovudgrunnen til det er at vi meiner at talet på teltarar i dalen førebels ikkje er større enn at behovet for avtrede løyser seg best ved at folk finn stader tilstrekkeleg langt vekk frå teltplassen. Vi fryktar med andre ord at det kan verte meir uhygienisk med ein do, enn utan, slik situasjonen er no.

Dersom kommunen likevel skulle ønske å gå vidare med desse planane, bed klatreklubben om å verte tekne med på dialog om korleis ein slik do kan verte ført opp på best mogleg vis.