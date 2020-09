Sosiale medium er dei unge si viktigaste nyheitskjelde

Nyheiter

Nesten ni av ti 9-18-åringar som er på sosiale medium, konsumerer nyheiter på denne plattforma. Det viser Medietilsynet si gransking Barn og medium 2020.

– Det er bra at de unge er nyheitsinteresserte, men det er viktig å vere klar over at sosiale medium også kan ha utfordrande sider som nyheitskanal, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Granskinga viser også at blant dei som følgjer med på nyheiter, er det litt fleire jenter enn gutar.

Supernytt

Dei aller yngste ser gjerne på NRK-programmet Supernytt, men når dei vert nokre år eldre, er det sosiale medium som er den mest brukte nyheitskanalen.

Medietilsynet er opptatt av at det er viktig å utvikle barn og ungdom si kritiske medieforståing, slik at dei til dømes lærer om kjeldekritikk.

Vidare viser granskinga at stadig færre barn og unge les nyheiter i papiraviser, og over halvparten av 9-18-åringene gjer det faktisk aldri. To av tre les nyheiter i nettaviser, og vg.no er den mest populære. Men talet på dei som les nyheiter i papiraviser er nesten halvert berre sidan 2016.

Snapchat

Snapchat er det mest populære sosiale mediet for nyheitskonsum, og blir brukt av 63 prosent av 9-18-åringane.

Nyheiter om underhaldning og kjendisar er mest populært, og sport, kultur og kunst og utanriks er også populært. Debatt og kommentarar og nyheiter om næringsliv og økonomi er minst populært blant 9-18-åringene.