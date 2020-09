Fryktar forureina grunn på gammal drivhustomt

Nyheiter

Volda-politikarane har gitt grønt lys til bygging av to utleigehytter på den tidlegare drivhustomta på øvste garden på Viddal. No åtvarar Fylkesmannen mot at grunnen kan vere forureina.

Fylkesmannen har frå før sterkt frårådd å gje løyve til å byggje hytter på den gamle drivhustomta, og grunngav dette med omsyn til landbruket i nærleiken. Men no kjem Fylkesmannen med nye opplysningar i saka:

« Då vi hadde saka på høyring, rådde vi sterkt ifrå grunna omsynet til landbruket. Men det vi ikkje skreiv noko om, var at det er stor fare for at her er forureina grunn, sidan det har stått eit drivhus på tomta. Vi ber dykk difor om å vere merksam på dette ved vidare behandling av saka, slik at dette blir tatt hand om», skriv seniorrådgivar Kari Bjørnøy i eit brev til Volda kommune.

Fylkesmannen gjer merksam på at ein ikkje kjem til å påklage Volda sitt vedtak.