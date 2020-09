– Ingen andre funn kan samanliknast med det vi har funne på Ose

Nyheiter

Bergen Universitetsmuseum kallar dei arkeologiske funna på Ose i Ørsta for "eineståande".

Arkeologane meiner dei har grave fram ein heidensk gudshus- eit "gudehov" frå yngre jernalder.

Dette har skapt reaksjonar i kommentarfeltet til universitetsmuseet på Facebook. Der skriv ein mann: "Bygningen ser god ut den, men jeg skulle gjerne sett noen funn som bygger opp under tolkningen. Dessuten er det direkte feil når det sies at det ikke er funnet tilsvarende bygninger i Norge tidligere, da en slik kort bygning med buete langvegger og kraftige stolpehuller (dypere enn de på Ose) og gullgubber er funnet på Hov i Vingrom ved Lillehammer."

Universitetsmuseet svarer: Vi er klar over at det er avdekt spor etter førkristen kult i bygningar frå jarnalder i Noreg. Museet har undersøkt slike tidlegare. Vi meiner likevel at ingen av desse funna kan samanliknast med bygninga vi har frå Ose. Denne knyter seg til nokre ganske få skandinaviske bygningar med heva midtparti/tårn som utelukkande har tent til religiøst føremål. Dette ser vi ikkje i nokre av dei andre funna, og vi meiner det ikkje er rett å sidestille funn berre fordi dei har ein sakral relasjon. Den omtalte bygningen frå Hov ved Vingrom viser sakrale funn, men denne er tolka med bustadrom, og då er det klart noko anna enn den type gudehov Ose høyrer til.