Må dokumentere reint drikkevatn

Nyheiter

– Det er nødvendig å dokumentere kapasitet og kvalitet på vatnet frå brønn/kjelde før byggjestart for å vite om den er tilfredsstillande og kan takast i bruk. Månadlege prøveuttak over ein periode på eitt år vil danne grunnlag for vurdering av vasskvaliteten og eventuell reinseprosess. Krav til kvalitet er gitt i drikkevassforskrifta. Etter utbygging skal brønn/kjelde med nærområde følgjast opp, og det skal takast regelmessige prøver som dokumenterer tilfredsstillande kvalitet, heiter det i fråsegna.

Johan Skår er i gang med ei turistsatsing på Skår, og ynskjer å tilby matopplevingar, overnatting og aktivitetar.

Mattilsynet er altså positive, men gjer det klart at det vert forventa at dei ansvarlege i ein tidleg fase utviklar området og tek inn gode løysingar for drikkevatn, med god kapasitet og kvalitet.