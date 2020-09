– Vi skal ut i gatene, korona eller ei

Nyheiter

– Vi veit at koronarestriksjonane vil gjelde også i 2021. Men på ein eller annan måte, skal vi ut i gatene igjen.

Det seier nyvald leiar i Bygdepride Ørsta/Volda, Rune Sæbønes i ei pressemelding.

Bygdepride Ørsta/Volda hadde årsmøte fredag, og der det vart valt nytt styre.

Anbjørn Steinholm Frislid har vore leiar i Bygdepride i tre år. No er han student i Trondheim, og fann det for vanskeleg å vere leiar medan han er i Trondheim.

– Leiaren for Bygdepride bør vere til stades i Ørsta og Volda, seier Steinholm Frislid.

Årsmøtet valde Rune Sæbønes til ny leiar. Med seg i styret har han Marthe Sommervold Christensen, Helle Høydal, Anita Iren Dahl – og Anbjørn Steinholm Frislid.

– For meg er det viktig at Anbjørn held fram, så lenge han sjølv vil. No vert han økonomileiar. Er det noko koronatida har lært oss, er det at fysisk avstand ikkje har så mykje å seie. Mange oppgåver tek vi greitt via ymse kanalar på nettet, seier Sæbønes.

Styret er samansett av personar frå tenåra til det vi kan kalle mellomaldrande.

– Det er fantastisk, og viser breidda vi har. No skal vi alle samle kreftene, og få til eit fantastisk Bygdepride frå om lag 10. til 15. mai i Ørsta og Volda, seier Sæbønes.

Det nye styret i Bygdepride er klare over at det må arbeidast både med Plan A, B og C.

– Det einaste vi veit no, er at pandemien vil påverke arrangementet i 2021. Men vi lovar at det vert fysiske arrangement, konsertar og faglege foredrag. Og i alle fall miniparadar. Alt i samråd med helsestyresmaktene, seier Sæbønes.

Årsmeldinga til Bygdepride viser at 2019/2020 vart eit merkeleg år. Det var planlagt store arrangement, og så vart alt avlyst.

– Vi er glade for at vi fekk i stand eit digitalt Bygdepride. Vi fekk over 20.000 visingar på videoane våre, noko som for oss er utrulege tal. Dette viser at Bygdepride betyr noko for folk. Ikkje berre vi som er skeive, men for dei fleste, seier Sæbønes.

På årsmøtet vart det lagt vekt på at ungdom må verte meir sentrale i Bygdepride.

– Difor vart det vedteke å setje ned eit eige ungdomsutval, noko det nye styret har ansvaret for å få gjennomført. Bygdepride 2021 vil ha ungdomsarrangement, samstundes som vi håper å vidareføre samarbeidet med Ørsta sokneråd, seier Sæbønes.