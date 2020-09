Vil ha kandidatar til Årets eldsjel

Nyheiter

For å utvikle Ørsta er det viktig å ta vare på og støtte opp under alle initiativ og krefter som bidrar positivt. Ørsta er inne i ei fin utvikling, og prisen «årets eldsjel» skal synleggjere enkeltpersonar eller lag sin innsats for fellesskapet, heiter det på Ørsta kommune si heimeside.

Kommunen peikar på at det er mange engasjerte enkeltpersonar og lag som legg ned ein stor innsats i alle delar av kommunen for å gjere lokalsamfunna trygge, aktive og attraktive.

– Små og store bidrag utgjer til saman ei positiv utvikling for lokalsamfunnet. Eldsjeler finst i alle område i samfunnet. Ein eldsjel-pris vil både synleggjere enkeltpersonar sin spesielle innsats, og motivere andre til vidare innsats, heiter det.

Kriterium for tildelinga:

* Må ha gjort ein frivillig innsats over tid, som har hatt positive verknader for heile/del av Ørsta

* Vere busett i Ørsta kommune og vere ein god representant for Ørsta

* Er eit forbilde for andre, ein som gjer det vesle ekstra og gjer ein skilnad

* Må vere pådrivar for utvikling, sunne lokalmiljø og ein inkluderande kultur

* Gjenspegle flest mogleg av verdiane til kommunen; tillit, energi, løysingsvilje og utvikling – spesielt glede og entusiasme.

* Prisen skal tildelast ein enkeltperson, lag eller organisasjon som gjer ein innsats for utvikling av lokalsamfunnet i kommunen til nytte for mange. Prisen skal vere:

* ein inspirasjon for innbyggarar i heile Ørsta slik at dei kan arbeide vidare og vere til inspirasjon for andre

* ei takk og anerkjenning til personar eller lag som har gjort ein flott innsats.

Frist for forslag er 16. oktober.