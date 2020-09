Friluftsområde skal få sykkelstativ

Nyheiter

– Som meldt tidlegare, har vi fått «korona»-midlar frå Miljødirektoratet til dette. Føresetnaden var at det skulle gi arbeid til lokale bedrifter i ei vanskeleg tid, og at stativa berre skal utplasserast i statleg sikra friluftsområde, opplyser rådgjevar May Britt Haukås i eit skriv til medlemskommunane.

Det er Simek i Stordal som skal lage sykkelstativa.

Utplasseringa av stativ startar i komande veke, og det er statleg sikra friluftsområde i kommunane Stranda, Sula, Ålesund, Volda, Ørsta, Sykkylven, Ulstein, Vestnes og Fjord som har slike område.

I Ørsta er det badeplassen ved Nakkestranda (Vatnevatnet), Vekslet (Ose), parkeringsplassen ved Bondalseidet og eit turdrag ved Oskarelva som er statleg sikra. I tillegg er delar av Raudøya sikra, men det er vel eit spørsmål kor aktuelt sykkelstativ er der.

Friluftsområda i Grøvika og ved Hovdevatnet – og turvegar på Ose og Rjåneset er ikkje statleg sikra, og kjem ikkje under ordninga med sykkelstativ.