Berre plass til inviterte gjester

Nyheiter

Konfirmasjon og haust. Det rimar ikkje heilt for ørstingar. Men med koronoen er det nye spelereglar. Uansett: No er det konfimasjonstid, med tre puljer i Ørsta kyrkje komande laurdag, og like mange dei to neste helgene.

I Hjørundfjord vert alle konfirmerte i ein pulje laurdag, medan Vartdal kyrkje har to puljer søndag 4. oktober.

– På grunn av koronaen er ikkje dette opne gudstenester, som alle i kyrkjelyden kan delta i, seier Kristin Vatne ved Kyrkjekontoret i Ørsta.

Kyrkja kan heller ikkje hjelpe til med å ta imot gåver i kyrkjekjellaren.

Smittevernoverlegen har informert konfirmantane og deira foreldre om korleis ein metersregelen skal handhevast i kyrkja, men sidan konfirmasjonane er i mange puljar skal det vere bra med plass.

– Alle får minst tre benkerader til gjester, opplyser kyrkjekontoret.

Hjørundfjord kyrkje 26.09.kl 11.00

Godø-Sørheim, Sebastian

Leknes, Kristoffer Gullstein

Myklebust, Kristoffer

Solhaug, Andreas Aamaas

Taklo, Hilde Homberset

Tvergrov, Jenny Kristin

Walseth, Marthe Elise Aarskog

Ørsta kyrkje 27.09. kl 10.00

Bjørkedal, Fride Vatne

Girmay, Robel Daniow

Jensdottir, Selma Nupen

Jørgensen, Sivert Sundalskleiv

Krøvel-Vatne, Sander

Maquilan, Christian Kyle

Nilsen, Thea

Steinnes, Åsta

Wilter, Ingeborg Oline

Ørsta kyrkje 27.09. kl 11.30

Bjørdal, Eirik Grevsnes

Bjørdal, Magnus

Meek, Frida Sofie Lofnes

Ose, Arnstein Nikolai

Ottestad, Hilde

Rebbestad, Ariana

Rogne, Helena Mork

Sørheim, Torjus Ljoså

Van Bemmel, Ryan

Ørsta kyrkje 27.09. kl 13.00

Aarseth, Maya

Halse, Sunniva Emilie

Neri, Chriscel Mae Lamberte

Thon, Åse Marie

Viddal, Magnus Vadstein