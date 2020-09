Ørsta vil bli skravlekoppkommune

Nyheiter

Konkret vil Ørsta verte ein såkalla skravlekoppkommune.

– Vi i Småjobbsentralen ynskjer å vere med på å skape eit meir inkluderande lokalsamfunn for alle innbyggjarane i kommunen, og rette meir merksemd i arbeidet mot einsemd, heiter det i søknaden som er underskriven seksjonsleiar Kristin Vik, men utarbeidd av Småjobbsentralen.

Prosjektet går ut på at Småjobbsentralen vil samarbeide med kafear, institusjonar og lag og organisasjonar for å skape arenaer der einsame kan møtest.

– Det vere seg unge, eldre, folk i arbeid, uføre, gravide, nyinnflytta eller mannen i gata. Konseptet skravlekopp er for inkludering, rausheit og møter mellom menneske. Konseptet går ut på at du i staden for ein vanleg kaffikopp, drikk frå ein grøn kopp merka «skravlekopp» i ein kafe eller liknande. Ved å gjere dette viser du andre at du er tilgjengeleg for ein prat, heiter det i søknaden.