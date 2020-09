Innsats for andre- til glede for mange

Nyheiter

Nyleg var valfaget innsats for andre på 8. trinn ved Ørsta ungdomsskule ute på eit gledingsoppdrag. Dei rydda vekk nedkutta busker på tomta ved Helsehuset Ørsta AS i Strandgata.

Fysioterapeut Geir Arne Aarseth, ved Fysio 1/Helsehuset hadde gjeve gruppa ryddeoppdraget. Han var særs godt nøgd med arbeidsinnsatsen til elevane.

- Dette var ein jobb som det ville tatt heile dagen for to personer, men var gjort på få timar av mange flittige hender. Kjekt å jobbe med ungdom og det blir alltid gode samtaler når ein jobbar i lag med felles mål, seier Aarseth i ei pressemelding frå Ungdomsskulen.

Faglærar Hjørdis Almelid Vikenes synest det er kjekt når offentleg og privat næringsliv kan samhandle på gode måtar med skulen.

- For oss er det meiningsfullt å komme ut og gjere arbeidsoppdrag som andre har glede av. Det heiter at den største gleda ein kan ha, er å gjere andre glad, og det gjeld også her. Vi rettar ein stor takk til både Fysio1 og Helsehuset, og også til Peter Moen Solbakken, nyinnflyttar i Ørsta, som stilte opp og hjelpte oss med vekkøyringa av det "hageavfallet" som vi rydda i. Det er flott når vaksne og elevar kan samarbeide på slike gode måtar. Om det er andre i nærområdet til Ørsta ungdomsskule som har små eller større oppdrag som kan passe til oss, ta gjerne kontakt med skulen, så ser vi kva vi klarer å hjelpe kvarandre med, oppmodar Almelid Vikenes.