Bed om lys i busslomme

Busslomma er lokalisert mellom Kvivstunnelen og Eidsnakktunnelen.

– Busslomma ligg nært vegen men på eit høgare plan. Dette i kombinasjon med utforming og parkerte køyretøy gjer det vanskeleg for buss-sjåføren å få overblikk om der står reisande som skal med bussen i oppsett venteskur. Rutetidene er pressa på tid på denne strekninga og sjåføren ynskjer helst ikkje å køyre unødig opp om busslomma. Slik busslomme er utforma, må bussen slakke ned i 40–50 km/t for å klare å stoppe om der skulle vere nokon. Det er uheldig for andre trafikantar som køyrer i same retning, då denne handlinga kan medføre usikkerheit og mistyding. For å avhjelpe sjåføren og sikre at passasjerar ikkje blir ståande att, ber vi om at det blir sett opp eit varsellys/stoppsignal ved denne busslomma. Dette vil også skape ein betre flyt i trafikken og auke trafikktryggleiken, spesielt på vinteren. Vi er også kjent med at eit slikt tiltak er ønska av det lokale grendelaget, skriv tillitsvald Sindre Furland og leiar Stig Vinjevoll i eit brev til Volda kommune, på vegner av bussjåførane.