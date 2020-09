Nytt nummer til koronatelefon

Nyheiter

Det nye nummeret er 700 58 960 og skal takast i bruk av Ørsta fredag.

– Vi tar først i bruk nummeret for folk i Ørsta fredag, og så vil det gjelde for Volda frå tysdag, opplyser assisterande kommuneoverlege Marte Vaage Øie.

Nytt for ørstingane er det og at det ikkje vert mogleg å sende sms via den nye løysinga.

Telefontida er frå 0900-14.00. Det er stor pågang for å få teste seg og til tider kan det vere ventetid for å få svar på telefonen.

– Det er størst pågang mellom ni og ti om formiddagen, seinare er det mindre. Om de opplever lang ventetid så prøv igjen. Alle skal få svar. Og vi tilbyr testing same dag, eller dagen etter, seier Vaage Øie.

– Korleis fungerer den nye teststasjonen?

– Vi har hatt dei fire dagar og det fungerer bra. Det er bra at testinga skjer under tak, slik at vi er skjerma for ver og vind, seier Marte Vaage Øie, som elles oppmodar om å sjekke informasjonen på kommunane sine heimesider.