Vil ikkje løyve pengar til skisenteret

Eit fleirtal i Volda formannskap seier førebels nei til søknader frå Volda Skisenter om ekstra pengestøtte. Skisenteret, langrennsgruppa og skiskyttargruppe bad kommunen om å vere med på i finansiere meirkostnaden ved utviding av asfaltering ved Volda Skisenter.

- Volda Kommune har ikkje avsett midlar til dette føremålet i 2020 så søknaden kanikkje imøtekomast no, men vert vurdert å ta opp i budsjettarbeidet for 2021, er tilrådinga frå formannskapet til kommunestyret..

Skisenteret bad og om ekstra støtte på grunn av tap knytt til korona-situasjonen. Formannskapet seier nei til søkanden, men politikarane gir ei opning og vedtok eit forslag frå Jan Heltne (H) med denne ordlyden:

"Volda Kommune er ein stor eigar i Volda Skisenter as. Volda Kommune ved ordføraren vert oppmoda om å gå samtale med Volda Skisenter as for å få avklart den økonomiske situasjon til Volda Skisenter."