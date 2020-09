Forseinka Møre-Nytt

Posten har ikkje fått alle bunkane med Møre-Nytt dei eigentleg skulle ha. Dermed er det foreninkingar for dei kundane som får Møre-Nytt gjennom Posten. – Det har vore endringar i leveringsrutinane, og pakkar som skulle til oss har blitt feilsendt. Vi vil gjerne ha fram at det ikkje er Posten og Bring som er ansvarlege for situasjonen, seier Helge Gilleboe i Posten og Bring. Dei fleste av Møre-Nytt sine abonnentar får avisa gjennom Polaris Distribusjon, og det skal ha fått avisene som normalt tysdag. Forseinkingane råkar ein del av dei kundane som får aviser gjennom Posten.