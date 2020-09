-Forhasta nedlegging av barnehage

Nyheiter

Sollia barnehage, som ligg like ved sjukehuset i Volda, vert etter alt å dømme nedlagt. Eit forslag om nedlegging fekk fleirtal i Utval for oppvekst og kultur i Volda. Barna og dei tilsette skal flyttast til ein storbarnehage på Bratteberg.

Men ei gruppe foreldre gjer no eit forsøk på å få kommunestyret til å snu.

-Kommunestyret har tidlegare vedtatt at dei skal greie ut om nybygg for Sollia og Oppigarden er eit alternativ til nedlegging, og flytting til Bratteberg. Men det har ikkje vore ei slik utgreiing, seier Eirin Finnes Skjåstad og Karen Lomeland Jacobsen.

Markering



Fredag samla ei gruppe foreldre seg i barnehagen for å markere motstand mot nedlegging. Også foreldre frå Oppigarden barnehage stiller seg bak protesten.

-Vi ønskjer nybygg her som erstattar Sollia og Oppigarden barnehage. Vi har henta inn opplysingar om at det vert ei like billeg løysing som å kjøpe barnehagen på Bratteberg, dersom ein byggjer ein modul-barnehage, seier foreldregruppa som arbeider for å hindre nedlegging.

Også Oppigarden kan bli lagt ned

Dei meiner Volda kommune tenkjer kortsiktig.

-Alle er samde i at denne barnehagen er nedsliten. Men det er ei klassisk Volda-greie. Ein dryger så lenge med å gjere noko at nedlegging vert einaste alternativ. Det burde vore ei løysing for 5–10 år sidan, seier Anders Thomassen, som sit i FAU ved Oppigarden barnehage.

Oppigarden ligg vegg i vegg med Sollia, og Thomassen meiner det litt i korta at også den kjem til å bli nedlagt.

I staden skal det altså satsast på stordrift i ein ny kommunal barnehage på Bratteberg, der kommunen skal kjøpe den private barnehagen til Læringsverkstedet. Barnehage-konsernet trekkjer seg med det ut av Volda, der dei ikkje har klart å drive lønsamt. For i Volda har det vore overskot på barnehageplassar.

Populære barnehagar

Men foreldra som soknar til Sollia seier at det har vore ventelister ved denne barnehagen.

-Ein barnehage på 100–120 plassar vil vere betre tilpassa behovet for området. Denne kan erstatte både Sollia og Oppigarden, som begge er nær utløpsdato, meiner foreldra ved Sollia barnehage.

– Dei tilsette ønskjer å flytte til Bratteberg. Kva synest de om det?

– Deira førsteval er ein ny barnehage her i området. Men dei har vel på ein måte gitt opp, og no ønskjer dei å flytte så dei slepp dei vanskelege arbeidsforholda i ein nedsliten barnehage, noko vi har full forståing for.

Gunstig plassering

Foreldra fryktar konsekvensen av at vegen til barnehage vert lenger. Sjukehuset og høgskulen ligg i nærleiken. Dersom dei som jobbar der får lenger veg til barnehagen kan de gå ut over rekrutteringa av fagfolk, meiner dei.

– Som innflyttar til Volda og småbarnsmor er ein enkel logistikk noko av det som verkeleg er bra ved bygda. Her har vi eit fortrinn framfor byane, og noko vi kan marknadsføre oss med for å tiltrekke oss kompetente fagfolk til viktige arbeidsplassar som sjukehuset og høgskulen. Vi meiner det beste for kommuneøkonomien på sikt er å sikre barnehageplassar der etterspørselen er, seier Karen Lomeland Jacobsen.





Lesarinnlegg

Foreldregruppa har skrive dette lesarinnlegget:

Kommunestyret vedtok 12.12.19 følgjande:

Undersøke om det er økonomisk og barnefagleg grunn å kjøpe Bratteberg eller Om det er meir gunstig å utbetre eller bygge nytt ved Sollia/Oppigarden barnehagar

I saksframlegget blir punkt 2. via under ei side i dokumentet. Denne eine sida blir primært brukt til å skrive om kostnader knytt til renovering av Sollia, som oss bekjent ikkje er eit alternativ nokon har ønska, då bygget ikkje er tilpassa barnehagedrift i 2020. I saksframlegget er det skrive fire (!) linjer om nybygg for Sollia/Oppigarden. Kommuna angir ein kostnad til i underkant av 60 millionar, med ein kvm pris på 35.000. Administrasjonen legg då til grunn at bygget må vere like stort som eksisterande Bratteberg barnehage som er godkjend for 153 plassar. Vi undrar oss over kvifor eit nybygg på Sollia/Oppigarden tomta sitat: “vil måtte vere eit bygg som arealmessig tilsvarar Bratteberg barnehage”.

Ein barnehage på 100-120 plassar vil vere betre tilpassa behovet for området. Denne kan erstatte både Sollia og Oppigarden, som begge er nær utløpsdato. Prisar vi har henta inn viser at ein kan bygge en heilt ny barnehage for 120 born til 31,8 millionar (inkludert grunnarbeid, fundamentering, bygg, infrastruktur og innreiing). Ein vil då få ein ny barnehage der etterspørselen etter barnehageplassar ligg.

Slik vi ser det har ikkje administrasjonen gjort de politikarane har bede om. Det er ikkje gjort ei seriøs vurdering av nybygg ved Sollia/Oppigarden, og det er ein påfallande skeivheit i vurderinga der framlegget primært blir nytta til å fremme kjøp av Bratteberg. Politikarane som skal avgjere saka har dermed ikkje den informasjonen dei har etterspurt.

Foreldregruppa barnehage på Sollia/Oppigarden tomta

Eirin Finnes Skjåstad, Karen Lomeland Jacobsen, Birthe Molvik Bjerkan, Thomas Myklebust, Maren Charlot Løken, Barzan Jumha, Maria Nordal, Joachim Grini, Stian Førde, Live Finnes Skjåstad, Daniel Huseby, Bente Mork, Renate Knardal, Siri Standal, Tonje Thorshaug, Stine Veie Haug.