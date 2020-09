Nyheiter

Korleis ser kvardagen din ut?

Heldigvis(!) er ingen dagar like. Dei siste åra har eg prøvd å kombinere familielivet med det å jobbe som musikar og å studere. Ein dag så står eg opp kl. 05.15 for å ta ein rask dusj, og så hoppar eg i ein taxi kl. 05.30. Vidare er det sjansespel på kva for kolli eg skal sende og kva eg tek med meg inn på flyet. Som trommeslagar så har eg nokre store og uhandterlege kolli, og med mange mellomlandingar, så har det ein tendens til å forsvinne.