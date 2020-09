Nyheiter

Eg kjem over eit skikkeleg retro, men litt slitent salongbord til gunstig pris, 1000 kroner. Eg pussar det opp til fordoms glans og sel det for 1500. Eg tener 500 kroner. Fem hundre heiderlege og sunne kroner. For det ligg sveitte bak dei. Berre kroner skapt med sveitte er sunne kroner. (Og sunne forblir dei, om så staten, NAV eller andre omfordeler dei seinare).