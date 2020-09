Trude startar Roede-kurs i Ørsta

Nyheiter

Trude Flø Johnsen frå Topp Trening i Ørsta, startar som kursleiar i Roede.

I ei pressemelding skriv ho at ho ønskjer å bruke erfaringa frå drifta av treningssenteret på å hjelpe folk med livsstilsendring.

– Endringsfokus, god fagkunnskap, og forståing og aksept for at livet er veldig forskjellig for folk, trur eg er nokre av årsakene til at medlemmane på Topp Trening trivast hos oss. Dette vil eg ta med meg som Roede-kursleiar også, seier Trude i pressemeldinga.

Ho fortel at det sidan 2019 er gjort store endringar i kursmodellen frå det tidlegare Grete Roede-programmet.

– Fokuset er endra frå vektreduksjon, til fokus på nye kosthaldssvaner som varer. For dei som ynskjer ein vektreduksjon, er målet å gi rettleiing og kunnskap på vegen, og at prosessen skal gi matglede, meir energi og varig endring. Roede sitt fundamentet er bygt på dei nasjonale råda for kosthald og ernæring som Helsedirektoratet utarbeider, fortel Trude.

Dei har no gått vekk frå pakkeløysingar med åtte kurs, og har innført medlemskap som i større grad er tilpassa dei enkelte sine behov. Det betyr at det er mogleg å starte på kurs når som helst, og avslutte eller pause medlemskapen når det er behov for det.

Det vil også vere tilgang til digitale verktøy og moglegheit for å delta på kursmøte via videolink.

– Men dei fysiske møta er framleis svært viktige, og alle tiltak når det gjeld smittevern er teke omsyn til, forsikrar Trude, som fortel at dei også legg opp til eit tett samarbeid med treningssenteret.