Samarbeider om kart og oppmåling

Nyheiter

Volda og Ørsta har no kome i gang med eit fagleg samarbeid om kart- og oppmålingstenester.

Tysdag var det oppstartmøte på Ørsta rådhus.

- Samarbeidet vil ha fokus på praktisk oppmålings- og kartarbeid. Planen er i fyrste omgang å møtast fyrste tysdag i kvar månad, skriv Ørsta kommune i ei pressemelding.

- Målsettinga er at Volda og Ørsta i fellesskap skal heve kunnskapen om oppmålingsforretning og kartarbeid, slik at det kjem innbyggarar og næringsliv til gode i begge kommunar. Kart av beste kvalitet og rasjonelt arbeid med oppmåling medfører at alt frå planlegging til prosjektering, søknad, sakshandsaming og gjennomføring går betre.

Dei tilsette innan kart- og oppmåling i begge kommunane har god utdanning og praksis i grunn, og vil no lære av kvarandre gjennom erfaringsutveksling.

-Godt fagleg arbeid og gode rutinar kan gjere at vi kan rasjonalisere arbeidet og levere ei enno betre teneste for innbyggjarar og næringsliv, står det i pressemeldinga.