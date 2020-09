– Mest sannsynleg går vi tom for pengar i løpet av oktober

Nyheiter

I april hadde leiinga i Volda skisenter møte med Volda kommune. Der vart partane samd om at det årlege støttebeløpet til skisenteret vart betalt ut på forskot i år. Bakgrunnen var for å forbetre likviditeten for Volda skisenter. Etter møtet i april har nyare rekneskapstal kome på bordet som viser at den økonomiske situasjonen har forverra seg. Fram til 31. mai i år hadde Volda skisenter eit negativt resultat på 512.967 kroner. Driftsinntektene var 736.637 kroner lågare enn i same periode i 2019.