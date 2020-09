Tøffe Amanda frå Volda i ny NRK-serie for born

Nyheiter

“Eg går på” er ein heilt ny dokumentarserie for born frå NRK Vestland. Premieren er på NRK Super 7. september, og Amanda frå Volda er ein av dei vi møter ,skriv NRK i ei pressemelding.

I “Eg går på” blir sjåarane kjent med fritidsaktivitetar gjennom modige born på veg mot meistring, nye ferdigheiter og fine vennskap.

Første sesong har 8 episodar og kvar av desse handlar om ein organisert fritidsaktivitet. Her møter vi mellom Amanda frå Volda.

Amanda køyrer trial og skal vere med på sin første konkurranse. Det blir vanskelegare enn ho hadde trudd for bakkane ho skal køyre er både bratte og glatte.

Mange val for dei minste

Serien viser at born har ulik bakgrunn og motivasjon for å delta på fritidsaktivitetar i tillegg til ulike fysiske og kulturelle utgangspunkt. I serien skal ein sjå at vennskap og fellesskap er like viktig som ferdigheit.

– Born har eit hav av val og forventningar når det kjem til fritidsaktivitetar. Vi vil med denne serien vise at det går bra sjølv om ein er spent, og at det lønar seg å prøve nye aktivitetar, fortel prosjektleiar i NRK, Stine Kyrkjebø Johansen i pressemeldinga.

Vil vise at det går bra uansett

Det blir også eit møte med både folkedans, turn, piano, riding, symjing, fotball og klatring denne hausten. Borna som er med er mellom 5–9 år. Gjennom desse håpar NRK å auke kunnskapen om fritidsaktivitetar.

NRK Vestland sitt kontor i Førde har lang erfaring med å produsere dokumentarseriar for dei yngste. Alle episodane er tilgjengelege i nettspelaren til NRK Super og vil også gå i Barne-TV kvar måndag.

–Vi håpar serien skal vere med å inspirere born til å begynne på ein fritidsaktivitet og vise at det går bra uansett kva ein vel og kva andre seier, seier Johansen.