Lettar på besøksrestriksjonane

Nyheiter

Då den lokale smittesituasjonen har vore stabil etter sommarferien, kan me igjen ha mildare besøksrestriksjonar, heiter det i ei melding på Ørsta kommune si heimeside.

Endringane frå 7. september er at besøk kan avtalast same dag (unntak helg), tur ut frå sjukeheim/permisjon vert tillate og besøkslengd inne kan vere 1 time (unntak korttidsavdelinga).

Bebuarar kan frå no reise på kortare permisjonar som biltur og besøk til heimen.

– Men ein bør unngå stadar med mange menneske som kjøpesenter, kafé, butikk osb. Ha fokus på smittevern, god handhygiene, forsøk å halde ein meter avstand og unngå tett andlet-til andlet-kontakt så langt som råd. Dei bebuarane som skal på permisjon, kan ikkje ha luftvegssymptom, heiter det frå kommunen.

Det vert understreka at det framleis er slik at dei som skal på besøk til institusjonane må vere friske, og at smittevernråda med handvask og avstand vert følgde.